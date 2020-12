Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Gianturco a Napoli. L’azione durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa. La chiamata dopo una segnalazione di una persona che aveva lanciato una pietra contro un veicolo in transito.

L’intervento della polizia

Gli agenti, una volta sul posto, hanno rintracciato l’uomo che ha chiamato il 113. La vittima ha raccontato che, poco prima, mentre era alla guida del proprio veicolo, aveva visto un ragazzo che aveva raccolto una pietra dalla strada lanciandola contro il suo finestrino. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato e bloccato il giovane, K.P.. Il 24enne polacco con precedenti di polizia p stato denunciato per danneggiamento e getto pericoloso di cose.