Il sindaco di Carbonara di Nola, Antonio Iannicelli, è positivo al Coronavirus. L’annuncio arriva dalla pagina Facebook del Comune. C’è ansia, dunque, nella piccola comunità dell’area nolana dove adesso chi ha avuto contatti con il primo cittadino si è subito sottoposto a tampone. Tra gli altri il capogruppo di maggioranza, Onofrio Sepe, che sempre attraverso i social ha fatto sapere di essere negativo annunciando lo stesso anche per il vicesindaco Raffaele Albano.

Per fortuna le attuali condizioni di Iannicelli sono buono e sta dunque lavorando da casa dove è costretto all’isolamento. Lo stesso sindaco, così come il suo vice ed il capogruppo avevano effettuato un tampone dopo un contatto con un positivo: il primo test era risultato per tutti negativo mentre è stato accertato il contagio per la fascia tricolore dopo dieci giorni.