È arrivato alla stazione centrale di Napoli poco dopo le 11 il primo treno Frecciarossa proveniente da Milano. L’esodo da Nord a Sud è così cominciato con tanti napoletani emigrati a Milano che fanno ritorno a casa per trascorrere le vacanze di Natale in famiglia. Zona rossa, arancione e gialla, è sempre possibile varcare i confini regionali per andare al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il grosso dell’esodo, anche per i non residenti, avverrà certamente domani, domenica 20. Sarà l’unico giorno Zona Gialla per tutti e dove è possibile varcare i confini regionali anche per i non residenti. Solo da lunedì scatterà lo stop agli spostamenti extraregionali.