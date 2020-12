Una drammatica e terrificante storia arriva da Villaricca, a Nord di Napoli. Un bimbo, dopo aver perso il papà a causa del Covid nei mesi scorsi è stato impossibilitato a seguire le lezioni online perchè la società che distribuisce energia elettrica gli ha staccato la corrente per diverse bollette non pagate.

A raccontare la vicenda è stata proprio la sindaca di Villaricca, Maria Rosa Punzo, in un’intervista rilasciata a Teleclubitalia. Il primo cittadino ha aggiunto di aver immediatamente intrapreso un percorso per garantire al bambino di continuare le lezioni in Dad al bambino di sostenere la famiglia dopo il lutto.