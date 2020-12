Un ordigno artigianale è esploso la scorsa notte, intorno alle 2, in via Vittorio Alfieri a Volla sotto l’auto di un operaio 38enne incensurato. La deflagrazione ha provocato danni alla parte anteriore della vettura parcheggiata in strada a pochi metri dall’abitazione del 38enne. Fortunatamente nessun danno a persone o cose nonostante l’esplosione.

Le indagini

Sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per i rilievi. Secondo quanto appreso, nell’area circostante non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza, fatto che non favorisce le indagini. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Tenenza di Cercola e a quelli della sezione operativa di Torre del Greco.