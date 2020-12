È stato firmato il contratto che affida alla ditta vincitrice della gara l’esecuzione dei lavori previsti nel nuovo accordo quadro per le strade denominate ‘Assi a scorrimento veloce’ che comprendono l’ex Strada statale 87 NC ‘Sannitica’ e l’ex Ss 162 Racc. e che interessano i Comuni di Caivano, Frattamaggiore, Casoria, Arzano + Volla, Pollena Trocchia, Massa di Somma. È quanto fa sapere una nota della Città metropolitana di Napoli.Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria come il rifacimento delle pavimentazioni stradali, il ripristino di barriere stradali incidentate, il rifacimento dei giunti stradali danneggiati e della segnaletica orizzontale e verticale, la rimozione di detriti dalla sede stradale, bonifica della sede stradale da rifiuti di qualunque genere, la riparazione di parapetti e la manutenzione degli impianti di illuminazione oltre al taglio di alberi o rami disseccati pericolanti.

Lo strumento dell’accordo quadro permette di realizzare non solo un risparmio economico ma garantisce anche, laddove si presenti la necessità, interventi rapidi e tempestivi in grado di risolvere eventuali emergenze: è infatti prevista l’istituzione del servizio di reperibilità di una squadra di operatori in grado di rispondere alle chiamate urgenti 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, garantendo interventi di manutenzione urgente attuati con tempestività.Il valore complessivo stimato dell’accordo quadro è pari a 999.600 euro ed è valido per 12 mesi.