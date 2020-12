«Sempre sorridente, sempre disponibile, Carmine Fonderico era un ragazzo d’oro. Credo di non averlo mai visto arrabbiato: il covid ce lo ha portato via a soli 44 anni e Ottaviano perde un altro suo concittadino eccezionale». Il triste annuncio è del sindaco Luca Capasso. Per Ottaviano è un giorno terribile con il Virus che ha tolto la vita ad una persona tutt’altro che avanti con l’età.

Il primo cittadino continua: «Non ci sono più parole per descrivere il dolore che proviamo tutti, un abbraccio alla famiglia e agli amici». Carmine è tra i più giovani a perdere la vita a causa del Coronavirus nei Paesi Vesuviani.