La Clinica Trusso risponde alle sigle sindacali che hanno annunciato agitazioni: «In riscontro a quanto in oggetto, la società non può esimersi dal respingere con vigore quanto riferito dalla Cgil FP e Uil Fp. Il contenuto della nota, infatti, si appalesa non veritiero, pretestuoso e privo di qualsivoglia fondamento.

«Per ragioni di chiarezza espositiva, si ritiene opportuno analizzare partitamente le singole rivendicazioni. La società da tempo ha avviato un confronto con le parti sociali al fine di definire al meglio la delicata problematica – che finisce per investire tutte le strutture sanitarie in ambito regionale – connessa al rinnovo del CCNL di categoria. Non corrisponde al vero, pertanto, che la società si sia sottratta al confronto le rappresentanze sindacali aziendali.