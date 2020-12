Domenica 27 dicembre, con inizio alle 18, si terrà una tombolata on line organizzata dall’Amministrazione Comunale di Ottaviano, che dunque continua a fornire un sapore diverso a questo Natale. L’iniziativa sarà guidata dal sindaco Luca Capasso, sostenuto dall’assessore allo Spettacolo Biagio Simonetti che ha curato la tombolata online.

Il link a cui accedere

Per partecipare basta iscriversi entro il 25 dicembre alle 23,59, registrandosi al form su https://forms.gle/yUMCLiXFBkHuubkW7. Oppure collegandosi al sito del Comune di Ottaviano alla voce “Tombolata on line”. Nella registrazione si dovrà indicare nome, cognome e email, così all’indirizzo di posta elettronica indicato verranno inviate le cartelle della tombola da stampare e il link per il collegamento on line del 27 dicembre alle 18. Il collegamento avverrà tramite la piattaforma Cisco Webex, da telefono cellulare è consigliata l’installazione del’app CISCO WEBEX. Ci saranno moltissimi i premi in palio come del resto accade nelle normali tombole in famiglia quest’anno impossibili da organizzare.

La serata sarà allietata dall’esibizione del cantautore ottavianese Domenico Iervolino. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare