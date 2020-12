Sorpresi a giocare a biliardo, nonostante i divieti imposti dalle restrizioni anti-Covid, hanno provato a giustificarsi dichiarando di essere in procinto di partecipare ad una gara di livello nazionale e che dunque si stavano allenando. Una spiegazione che non ha convinto i finanzieri intervenuti sul posto, che hanno multato i due e chiuso l’attività dove svolgeva il presunto «allenamento». È accaduto ad Ottaviano nell’ambito dei controlli predisposti durante il fine settimana dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, che ha intensificato le proprie attività nel passaggio della Campania da «zona rossa» a «zona arancione».

A Ottaviano, come detto, il personale della locale compagnia ha individuato un’associazione sportiva dilettantistica aperta al pubblico nonostante i divieti. All’interno due uomini (uno risultato recidivo) che, sorpresi a giocare a biliardo, hanno tentato di giustificarsi fingendo di allenarsi in previsione della partecipazione ad un appuntamento di carattere nazionale. Sequestrate anche tre slot machines accese e in funzione ma non collegate alla rete dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Disposta la chiusura dell’associazione per cinque giorni.