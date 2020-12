Pestato a sangue e colpito con due caschi da altrettanti “colleghi”. I fatti durante l’ultima giornata di mercato a San Giuseppe Vesuviano, dove per problemi per un stallo si è arrivato al pestaggio selvaggio. Vittima un bengalese 27enne che è finito in ospedale a Sarno con ferite lacero-contuse alla testa ed un trauma cranico. A colpirlo altri due mercatali che volevano più spazio per loro. Un vero e proprio massacro.

L’assalto

Sul posto si racconta di una vera e propria rappresaglia. Dopo la discussione i due sono uscita dal mercato, sono andati nei loro mezzo ed hanno preso due caschi da scooter. Il 27enne è stato preso alle spalle e colpito ripetutamente anche quando era a terra. Nessuno è intervenuto, ma in tanto hanno chiamato i carabinieri ed il 118. I militari hanno bloccato gli aggressori che per il momento sono stati denunciati.