“Se mi vieni addosso ti sparo” , queste sono state le parole che inizialmente si è sentito dire l’autista soccorritore della postazione 118 Annunziata ,da 4 energumeni in una autovettura, mentre trasportava un paziente in ospedale. Il tutto è nato per una questione di precedenza tra il mezzo di soccorso e una autovettura a Corso Garibaldi altezza piazza Guglielmo Pepe a Napoli. Dalle minacce e gli insulti si è passato ai fatti, la vettura ha inseguito l’ambulanza, la ha sorpassata e le ha tagliato la strada costringendola a fermarsi.

Due pugni in pieno volto per il povero autista con copiosa fuoriuscita di sangue e rottura del setto nasale. L’equipaggio è riuscito a scattare la foto del veicolo degli aggressori.