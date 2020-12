Ex poliziotto non vedente preso di mira da una banda di ragazzini che gli sparano addosso con pistole ad aria. I fatti ad Acerra, dove Giacomo P., ex poliziotto vittima, durante il servizio, di un incidente, l’altra sera si è trovato in una brutta situazione. Sceso in strada con il proprio cane per gettare la spazzatura, è finito nel mirino di alcuni ragazzi in monopattino elettrico, che gli hanno sparato contro con pistole ad aria compressa. Fu proprio quell’incidente in servizio a togliergli la vista, e ora questa umiliazione.

La denuncia

L’accaduto e’ stato denunciato al locale commissariato di polizia, gli agenti sttanno cercando di risalire all’identita’ dei ragazzi, alcuni dei quali sono stati intravisti dalla moglie dell’ex poliziotto. Dura la reazione dell’Unione Italiana ciechi, che ha denunciato l’accaduto anche al consigliere regionale campano di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. “Giacomo ha chiesto ai ragazzini di smettere – ha spiegato Giuseppe Fornaro, consigliere regionale dell’Uic – rilevando la sua condizione di non vedente. Ma loro hanno continuato a girargli intorno con i monopattini elettrici e a sparargli. Giacomo ha urlato per chiedere aiuto ma nessuno e’ intervenuto, neanche una persona si e’ affacciata al balcone per vedere cosa stesse succedendo”.