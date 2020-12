“Siamo in stretto contatto con le autorità del Regno Unito sulla nuova variante del virus Covid-19. Continueranno a condividere informazioni e risultati delle loro analisi e studi in corso. Aggiorneremo gli Stati membri e il pubblico man mano che apprenderemo di più sulle caratteristiche di questa variante del virus e su eventuali implicazioni”. Lo scrive su Twitter l’Organizzanzione mondiale della Sanità (Oms) in merito alla nuova variante del coronavirus individuata nel Regno Unito.

Cosa cambia

La variante inglese del Covid avrebbe, secondi i primissimi studi, una trasmissibilità maggiore del 70%, Non è chiaro se sia più letale, né se risponda o meno ai vaccini attualmente in circolazione. Anche il premier britannico ha chiesto di fare molta attenzione.

Le misure

“Nel frattempo, continuiamo a consigliare alle persone – prosegue l’Oms – di adottare tutte le misure protettive per prevenire la diffusione del virus Covid-19 e di rispettare le indicazioni delle autorità nazionali.