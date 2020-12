Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmera’ una nuova ordinanza, sulla base dei dati della cabina di regia tenutasi oggi, che dispone il passaggio della Campania da area rossa a arancione. Le ordinanze, si legge in una nota del ministero, saranno in vigore da domenica 6 dicembre.

Cosa cambia con il passaggio da Zona Rossa ad Arancione? Nulla per bar, ristoranti e locali che continueranno con l’asporto e il delivery, ma riaprono gli altri negozi che erano rimasti chiusi nel corso della Zona Rossa come l’abbigliamento per adulti. Stop all’autocertificazione per spostarsi nella città di residenza, ma la dichiarazione resta obbligatoria per uscire dai confini cittadini. Resta il divieto di uscire dalla regione così come l’ingresso, tutto salvo chiaramente i validi motivi già noti.