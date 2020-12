La riapertura delle scuole non andrà oltre il 7 gennaio. «Con le prefetture a livello provinciale c’è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni flessibili» per il rientro dopo la Befana. «Ho raccomandato perché ci sia un’apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l’unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista a Porta a porta.

Il premier

«Dobbiamo ripartire con la didattica in presenza almeno al 50% per le scuole superiori di secondo grado, con il massimo di flessibilità». Mai pensato di non farcela nell’emergenza Covid? «Di non farcela no», ha replicato il premier durante l’intervista, «però ci sono stati momenti molto difficili soprattutto all’inizio», «è stato difficile prendere le prime decisioni, le zone rosse, il lockdown» e «quando abbiamo cominciato a vedere i decessi per me è stato un momento particolarmente sofferto».