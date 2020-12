Un terremoto di magnitudo Md 2.6 è avvenuto stamattina a Pozzuoli; epicentro Solfatara. La scossa c’è stata alle 9.09 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.14 ad una profondità di due chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa Ingv, ed è stato avvertito dalla popolazione. Ha tremato anche il limitrofo quartiere napoletano di Bagnoli. Tanto spavento per gli abitanti. Anche ad Arco Felice, Quarto, Monterusciello e Pianura sono stati in molti a segnalare la scossa. Per fortuna non si registrano danni a persone o a cose.

Stesso epicentro, dunque, delle scosse registrate il 23 dicembre alle 2.59, magnitudo 1.4, e alle 22.54 del 19 dicembre, sequenza ravvicinata di due terremoti di magnitudo 2.7.