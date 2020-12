Due ferimenti ieri a Napoli. Il primo è avvenuto in via Santa Maria del Pianto, nel quartiere Poggioreale, dove il 38enne N. I. è stato colpito da una coltellata alla gamba sinistra e ne avrà per dieci giorni. A sferragli il fendente, secondo quanto ha raccontato alla polizia, è stato un uomo che non aveva mai visto prima senza alcun motivo. Sempre con il coltello il secondo ferimento ma al torace. Un nigeriano è stato soccorso e trasportato all’Ospedale del Mare, dove i medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni.

È successo poco dopo la mezzanotte di ieri in via Amerigo Vespucci al termine di una lite con un connazionale che, a detta della vittima, voleva rapinarlo. All’episodio, su cui stanno indagando i poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato, non hanno assistito testimoni, o quantomeno non ne sono stati trovati, e gli investigatori stanno cercando immagini di telecamere utili.