Il governo salverà l’esodo del 19-20 dicembre? Tra le ipotesi di stretta che incombono sulle ferie di Natale alle porte c’è anche quella di bloccare gli spostamenti già a partire da questo weekend. Una misura drastica che fino all’ultimo si vorrebbe evitare ma che non è esclusa. Conte affronterà la questione nel vertice con i capidelegazione della maggioranza di oggi. Gli scenari per il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio sono almeno tre: l’intera Italia zona arancione; l’intera Italia zona rossa o, infine, un misto di rosso e arancione: rossa i festivi e prefestivi, arancione gli altri giorni.

A tutto ciò si aggiunge il nodo del prossimo weekend: i più rigoristi vorrebbero far partire la stretta, che sia arancione o rossa poco cambia, già dal 19 dicembre. Una decisione che manderebbe all’aria i piani di quanti, vivendo o lavorando lontani dai parenti, hanno organizzato il ritorno a casa in quei giorni, per passare le feste in famiglia. Domenica 20, infatti, anche le ultime regioni rimaste color arancio, dovrebbero diventare gialle, consentendo quindi di varcarne i confini senza bisogno di motivazioni di urgenza, salute o necessità.