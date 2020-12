Per il triennio 2021-2023 debutta, con un fondo da 5 milioni di euro, un contributo per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto. Bonus riservato ai nuclei con Isee fino a 10 mila euro. Sempre per le famiglie meno abbienti, ma con Isee fino a 20 mila euro, arriva anche il cellulare (o altro dispositivo) in comodato d’uso gratuito con incluso un abbonamento ad Internet e a due quotidiani. Il beneficio è riservato a un solo soggetto per nucleo familiare, e a condizione che non si sia già titolari di un contratto Internet o telefonico.

Altri soldi per il bonus tv

Sempre in tema di tecnologia un emendamento alla Legge di Bilancio rinforza poi la dotazione del fondo per il bonus Tv, il contributo fino a 50 euro per l’acquisto di tv di nuova generazione destinato anche in questo caso ai nuclei familiari con Isee inferiore ai 20 mila euro.

Bonus rubinetti

Altri 20 milioni vengono infine riservati a una sorta di “bonus rubinetti”, con 1000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per le spese di sostituzione di sanitari, rubinetti e soffioni doccia. Per la misura è istituto un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. A questi si aggiunge un credito di imposta al 50% per l’acquisto dei sistemi di filtraggio dell’acqua potabile per i privati, le imprese, gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a 1.000 euro per ogni unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5mila euro per gli esercizi pubblici, con un tetto di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2021 e 2022.

Bonus mobili

Sempre in tema di ristrutturazioni e interventi per la casa, oltre all’estensione del superbonus a giugno 2022 (o dicembre 2022 in caso di lavori da completare) si alza leggermente il tetto del bonus mobili, da 10 mila a 16 mila euro. Si tratta dell’agevolazione per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici acquistati contestualmente a una ristrutturazione, per cui è prevista una detrazione del 50% della spesa, spalmata in 10 anni.