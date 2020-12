Barbara D’Urso scende il politica, ma ancora non si sa con chi e con quale parte. Dunque non solo televisione nel futuro della 62enne popolare conduttrice tv che in una al settimanale Oggi ha annunciato che è pronta a scendere in politica. “Votavo – ha detto – per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò. “La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…”.

Ma prima delle politica a quanto pare per la D’Urso c’è una nuova esperienza di recitazione: “Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitar