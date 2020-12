Sono di San Vitaliano i due bambini di 14 e 9 anni che ieri hanno litigato per un cellulare rotto nella vicina Marigliano, dove si erano recati per far visita ad alcuni amici. E sarebbero stati ospiti proprio del 17enne che ha cercato di difendere il piu’ piccolo dei fratelli, beccandosi una coltellata all’addome dal ragazzino di 14 anni. Secondo quanto si e’ appreso, i tre erano scesi in strada per giocare, quando il piu’ piccolo, per una disattenzione, ha fatto cadere il telefono cellulare del fratello, scatenando l’ira incontrollata del 14enne.

A Marigliano c’e’ incredulita’ tra i residenti che non si spiegano come un episodio di tanto poco conto possa aver generato tanta violenza.