Nuovo blocco stradale a Napoli per protestare contro l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il documento conferma fino al 23 dicembre le misure restrittive anti Covid proprie della zona arancione su tutto il territorio regionale. Alcune decine tra commercianti e ristoratori hanno bloccato il traffico veicolare all’incrocio tra via Arcoleo e via Chiatamone. I manifestanti hanno posto dei new jersey di plastica a mo’ di barriera, impedendo così il transito delle auto provenienti da via Chiatamone. Una strada obbligata per raggiungere piazza Vittoria con la chiusura della Galleria Vittoria per lavori.

L’ordinanza all’improvviso

I ristoratori contestano il fatto che l’ordinanza regionale sia arrivata senza preavviso, quando si erano già preparati per la riapertura da oggi al 23 dicembre con il rientro della Campania in zona gialla. Già ieri pomeriggio una cinquantina di ristoratori avevano bloccato il traffico sul lungomare, all’altezza di piazza Vittoria, appena appresa la notizia della nuova ordinanza regionale.