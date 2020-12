Due bar sono stati chiusi per 5 giorni a Napoli nella zona del centro antico dalla Polizia durante i controlli anti-assembramenti. Gli agenti hanno sanzionato i titolari dei due esercizi in Piazzetta Nilo e in via Mezzocannone con una multa di 400 euro oltre alla chiusura per inottemperanza alle misure anti-Covid perche’ sorpresi a vendere bevande pronte per l’immediato consumo all’esterno del locale.

Gli agenti del Commissariato Decumani hanno anche identificato 19 persone sanzionandone 3 per inottemperanza alle misure anti Covid poiche’ erano in strada oltre l’orario consentito.