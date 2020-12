Il Vescovo Antonio Di Donna chiede a tutte le chiese della Diocesi di «suonare le campane a festa alla mezzanotte del 24 dicembre». Ed esorta le famiglie ad incontrarsi alla stessa ora brevemente davanti al presepe. «Io stesso mi collegherò a mezzanotte per una breve preghiera e lo svelamento del bambino sulla pagina facebook, sul canale youtube, sul sito della diocesi di acerra (www.diocesiacerra.it) e sulla pagina facebook giornale tablò», annuncia.

Il messaggio

Un messaggio per «dare alla nostra gente un segno di gioia natalizia e di comunione». Il vescovo di Acerra Antonio Di Donna, dunque, insiste: «Alla mezzanotte del 24 dicembre le campane delle Chiese suonino a festa». Per il presule «le campane suonate a festa, tutte nello stesso momento, non potranno che essere udite da tutti. In particolare da quelli che vivono la solitudine, la sofferenza e l’esperienza della malattia».