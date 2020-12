Brutte notizie per i fan di Stefano De Martino, Fatima Trotta e tutto lo staff di Made in Sud. Il programma comico di Rai Due non andrà in onda nel 2021. Né in primavera, come di consueto, né in estate, come accaduto quest’anno a causa della pandemia, e neppure il prossimo autunno. A dare l’annuncio prima Tv Blog e poi Dagospia. Il motivo? A quanto pare la voglia di far riposare il format e dedicarsi ad altro in palinsesto – come il nuovo show La Caserma – ma dietro questa scelta si nasconderebbero altre ragioni. “A Napoli gira voce che lo stop al titolo comico in onda sulla seconda rete non sarebbe dovuto solo a motivi di palinsesto. Di cosa si tratta?”, fa sapere il portale di Roberto D’Agostino. C’entrano forse i due conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta? Al momento i diretti interessati non hanno ancora commentato o smentito la notizia e lo stesso hanno fatto i dirigenti Rai.

Intanto Stefano De Martino non è rimasto di certo con le mani in mano. In questi giorni l’ex marito di Belen Rodriguez è tornato a Napoli per registrare le nuove puntate di Stasera tutto è possibile. Al contrario di Made in Sud lo show nato con Amadeus tornerà presto in tv, sempre su Rai Due. Al timone è stato confermato per il secondo anno consecutivo De Martino e la messa in onda è prevista per il prossimo gennaio.