“Come Amministrazione, abbiamo deciso di non prevedere nessuna voce di bilancio per le luci e le luminarie. Preferiamo destinare quelle risorse per implementare quelle somme dedicate al sociale e all’aiuto nei confronti degli ultimi. Saremo dalla loro parte, di concerto con i servizi sociali, stiamo mettendo in campo una serie di iniziative concrete e di supporto: nessuno resterà indietro, nessuno sarà dimenticato”. Lo ha affermato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

“Natale solidale” anche a Ercolano come ieri annunciato nella vicina San Giorgio a Cremano: “Affinché la nostra città possa comunque respirare un’atmosfera natalizia, abbiamo deciso di pubblicare una manifestazione di interesse per ricercare sponsor a sostegno dell’allestimento e della realizzazione di un Albero di Natale e delle luminarie natalizie”.