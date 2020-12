In Piazza Cesare Battisti a Torre Annunziata i militari hanno individuato 15 avventori all’interno di un bar, che aveva messo loro a disposizione un locale, protetto alla vista esterna da una saracinesca chiusa, per svolgere attività di gioco e scommesse e consumare bevande. All’arrivo dei Carabinieri i presenti sono stati sorpresi senza dispositivi di protezione ed assembrati in spazi ristretti, in violazione delle normative anti-contagio. È dunque scattata la sospensione amministrativa dell’attività per 5 giorni: tutti i presenti sono stati contravvenzionati.

Il provvedimento durante il servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento “Campania” e del Nucleo Cinofili di Sarno. Le attività hanno riguardato in particolare i quartieri del centro storico – “Provolera” e “Annunziata” – dove sono state effettuate perquisizioni e organizzati molti posti di controllo.