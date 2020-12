Da domani, 9 dicembre, a San Giorgio a Cremano riprenderanno le attivita’ didattiche in presenza solo i bambini da 0 a 6 anni che frequentano asili nido e scuole dell’infanzia, mentre le scuole primarie e secondarie continueranno ad operare con la dad. A renderlo noto e’ il sindaco del comune vesuviano, Giorgio Zinno, che spiega ”Negli ultimi giorni i numeri dei contagiati nella nostra citta’ sono diminuiti, ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia. Ovviamente mi riservo di prendere ulteriori decisioni a seconda delle variazioni della curva epidemiologica. Dobbiamo continuare a comportarci responsabilmente per favorire la diminuzione dei contagi”.

“Comprendo le difficolta’ di alcuni genitori che hanno chiesto la riapertura anche delle prime due classi della primaria e il disagio di bambini e ragazzi costretti alla didattica a distanza ma la salvaguardia della salute resta la priorita’. Non possiamo permetterci passi falsi ora che la situazione sembra leggermente migliore. La mia e’ una decisione difficile e auspico che la cittadinanza ne comprenda appieno il senso e la condivida”, conclude.