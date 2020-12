La presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato sul sito di Palazzo Chigi le Faq sul Dpcm 3 dicembre e sul decreto legge 2 dicembre n. 158 con le regole di Natale 2020. E rispetto alle anticipazioni dei membri del governo e alle parole dello stesso Giuseppe Conte si prefigura una stretta ben precisa sia sulle visite ai parenti e agli “anziani soli” che sulle multe e sulle sanzioni per chi viola le regole. Un’anticipazione delle intenzioni del governo era contenuta già nella circolare interpretativa del Dpcm e del Dl pubblicata ieri dal ministero dell’Interno, dove si specificava chiaramente che le visite ai parenti e agli amici durante Natale 2020 erano consentite soltanto se si trattava di persone “non autosufficienti”. E le multe sono salate: si parte infatti dai 300 euro fino a 4mila.

Per persone incapaci, intanto, si intende non in grado di provvedere al governo della casa e all’approvigionamento dei pasti, alla cura di sé, all’alimentazione, alle funzioni della vita quotidiana e alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e di instabilità clinica.