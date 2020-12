Una palestra chiusa a Napoli per violazione delle norme anti Covid. I Carabinieri della compagnia Napoli Centro, in via Andrea d’Isernia nel quartiere Chiaia, hanno notato la palestra in attività. All’interno hanno poi sorpreso 6 persone che si allenavano malgrado lo stop imposto dalle norme anticontagio.

La palestra è stata chiusa per 5 giorni, mentre le 6 persone sono state tutte sanzionate per 400 euro così come prevede la norma. A Napoli i casi di palestre aperte sono già una decina.