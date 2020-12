Un uomo e suo figlio sono rimasti feriti in una rissa per futili motivi avvenuta la notte scorsa a Napoli nella zona di Porta Capuana. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri (sul fatto indagano i militari della Compagnia Stella), Gennaro Martino, di 51 anni, pregiudicato, e’ giunto all’Ospedale del Mare con una ferita di arma da taglio al fianco sinistro e ha riferito di essere stato colpito in una rissa a Porta Capuana; e’ stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico (non e’ in pericolo di vita).

Contemporaneamente il figlio 32enne, Ciro, anch’egli con precedenti, si e’ recato nell’ospedale Pellegrini per una ferita d’arma da taglio al braccio sinistro; ha detto di essere rimasto coinvolto in una rissa a Porta Capuana e di essere stato aggredito da tre persone. Guarira’ in 8 giorni.