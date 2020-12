Un 39enne è stato arrestato a Pallonetto di Santa Lucia, nel quartiere San Ferdinando di Napoli, in quanto latitante, visto che dallo scorso ottobre si era allontanato da una comunità di Varcaturo dove era sottoposto agli arresti domiciliari per rapina. Nei suoi confronti era stata poi disposta la custodia cautelare in carcere. Gli agenti sono intervenuti in un edificio di via Egiziaca, perché era stata segnalata la presenza di alcune telecamere installate nello stabile. I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso un uomo sulle scale che alla loro vista si è dato alla fuga passando dal terrazzo della chiesa adiacente per arrivare alla strada sottostante, dove è stato bloccato. Gli agenti, quindi, lo hanno identificato come il latitante.

L’uomo è stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali poiché le due telecamere, che inquadravano l’atrio e l’esterno del palazzo, erano collegate al suo cellulare.