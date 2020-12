A Napoli, durante il fine settimana, sono stati effettuati servizi di controllo straordinario del territorio nell’area cittadina di Materdei e lungo via Battistello Caracciolo e via Pessina, dove gli agenti del commissariato Dante hanno identificato 165 persone, di cui 53 con precedenti di Polizia, controllato 56 autovetture e 22 motoveicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, contestato 12 violazioni al Codice della Strada, elevando sanzioni per un totale di 11.592 euro. Inoltre, un minore di 16 anni e’ stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a Pubblico ufficiale.

Nel comune di Sorrento, gli agenti del locale Commissariato e della Polizia Locale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nel corso del quale sono state identificate 57 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, controllate 27 autovetture e 18 motoveicoli. Sono state, infine, sanzionate due persone per inottemperanza alle norme anti-Covid poiche’ trovate fuori dal loro comune di residenza.