Sono stati i vicini a dare l’allarme. La donna era da sola in casa, da un po’ non si vedeva e non ha aperto a nessuno né risposto quando hanno suonato il campanello. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e una volta entrati nell’appartamento hanno trovato il corpo senza vita. A morire una 76enne napoletana residente a Viale Kennedy a Fuorigrotta. L’anziana era in quarantena domiciliare dopo avere contratto il Covid.

Le cause

Naturalmente sono da chiarire le cause del decesso: potrebbe avere avuto un improvviso malore del tutto estraneo al Coronavirus, ma solo l’eventuale autopsia metterà fine ai dubbi. La salma si trova adesso in obitorio in attesa di decisioni del giudice. Intanto resta la tragedia.