Il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso presentato dalla societa’ S.S.C. Napoli spa contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Annullata senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale. Dunque Juventus-Napoli si dovrà giocare ed il Napoli riavrà anche il punto perso dalla sentenza.

La sentenza

Annullato senza rinvio. E’ questa la formula con la quale il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del Napoli contro la Figc e le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al club partenopeo per non essersi presentata a Torino per la gara con la Juve. La decisione di fatto dunque cancella il risultato a tavolino e il punto di penalizzazione.