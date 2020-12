E’ morto all’eta’ di 86 anni Mario Santangelo. Chirurgo ed ex direttore dell’Istituto Pascale, Santangelo fu per due volte assessore alla sanita’ della Regione Campania sotto la presidenza di Antonio Bassolino. E’ stato l’ultimo assessore prima del commissariamento della sanita’ campana.

La notizia della sua scomparsa e’ stata resa nota con commozione da Bassolino sui social: “La scomparsa di Mario Santangelo – scrive l’ex governatore – e’ per me un dolore enorme, una ferita terribile. Mario e’ stato un grande chirurgo, un uomo appassionato di politica, una bellissima e dolce persona. Lo piango come un fratello piu’ grande: un bacio, e un abbraccio a tutti i familiari”.