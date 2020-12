Morto già da alcuni giorni l’anziano di 80 anni trovato privo di vita nella sua abitazione in via Astuti a Nocera Inferiore. A chiedere l’ intervento delle forze dell’ordine, in seguito ad un forte e sospetto odore che fuoriusciva dalla casa, sono stati alcuni vicini. Il tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, sono entrati nell’appartamento dell’anziano trovandolo senza vita.

L’intervento

Con le dovute precauzioni del caso, gli operatori che indossavano tute e mascherine protettive, hanno effettuato le prime verifiche sul corpo dell’anziano. L’uomo pare vivesse da solo, ma sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini per ricostruire eventuali e altre circostanze.