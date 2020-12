Doppia perdita per una famiglia di Castellammare di Stabia che, in poche ore, ha registrato il decesso di una donna di 57 anni, Celeste, e della madre, 84enne, Libera. La prima morta in ospedale e la seconda in casa. E il dolore è quello espresso dal figlio di Celeste, Gennaro Scarfato, un giovane chef stabiese, che lo fa in modo straziante su Facebook: «Ciao Nonna, Ciao Mamma ora vi tenete per mano e state volando in cielo, state andando in un mondo migliore di questo, ora guardateci da lassù e dateci la forza per andare avanti».

Solo il giorno prima, il ragazzo chiedeva all’anima della nonna di aiutare la mamma a sconfiggere il Covid. Ma la donna ha perso la sua battaglia. «So che non è un addio ma un arrivederci… Ciao Nonna Libera Ciao Mamma Celeste grazie per quello che avete dato e fatto per noi. So pure che ora state piangendo anche voi da lassù e ci sentiamo vicini con il cuore e ci guiderete per il nostro nuovo cammino» ha scritto Gennaro Scarfato.