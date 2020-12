Paura e tanta apprensione per una ragazza di 21 anni di San Felice a Cancello, nel Casertano, che questa mattina ha tentato il suicidio prima ingerendosi un mix di farmaci e poi tagliandosi le vene di entrambi i polsi. La ragazza è stata trovata da un familiare in un lago di sangue ed in stato di coma.

Subito la corsa in ospedale all’Ave Gratia Plena di San Felice a Cancello poi il trasferimento al più attrezzato nosocomio di Caserta. La ragazza si trova in coma profondo ed i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita.