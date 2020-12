Diego Armando Maradona junior è stato intervistato a Sky. Chiaramente il tema la recente morto del papà ed il rapporto con le sorelle, oltre al Coronavirus che non gli ha permesso di volare subito in Argentina. “C’è un’indagine in corso, con i miei fratelli e le mie sorelle andremo a processo come parte lesa. Se c’è stata incuria o se qualcuno ha responsabilità sulla morte di mio padre, la pagherà”, ha detto il figlio napoletano di Maradona.

Per Maradona Junior, resta il dolore raddoppiato anche a causa del Covid: “Non poter salutare mio padre è stata una difficoltà all’interno di un lutto che mi ha colpito fortemente. Ho cercato per una vita di recuperare un rapporto difficile con mio padre. Ce l’avevo fatta poi è dovuto andare via. Per me è stata una doppia sofferenza.” Il giovane ha appreso la notizia da un letto d’ospedale, essendo peggiorate le sue condizioni a seguito della riscontrata positività al covid-19: “Saperlo da lì, mentre ero da solo, è stato difficile. Appena sarò pronto, perché ancora porto gli strascichi dovuti al covid, che mi ha quasi ucciso qualche settimana fa, andrò a dare un bacio a mio padre.”