Non si arresta la lite a distanza tra Giuseppe Cruciani e Diego Armando Maradona Jr. Dopo le parole di ieri, il figlio del Pibe de oro è intervenuto in diretta telefonica a La Zanzara. «Cosa faresti se dovessi incontrarti? Perché non dovrei incrociarti in Mediaset? Non minacciarmi, altrimenti qui le cose diventano molto serie», ha dichiarato Cruciani. Subito dopo Diego Jr ha risposto: «Io non ho niente da dirti. Devi imparare a parlare, la trasmissione di me**a tua e del mongol*** del tuo collega l’ho sentita trenta volte, Non mi interessa cosa hai da dirmi».

«Le minacce da parte tua non sono accettabili, quello che ho detto era solamente un gioco», la replica di Cruciani. A quel punto il figlio di Maradona ha concluso, prima di attaccare la chiamata: «Allora per gioco dovresti prendere un pugno».