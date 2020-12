La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, e’ ricoverata da mercoledi’ scorso in un ospedale romano per accertamenti. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo si apprende da fonti vicine alla parlamentare azzurra. A Carfagna e’ stata diagnosticata una polmonite non collegata al Covid-19, riferiscono le stesse fonti.

La parlamentare salernitana è diventata mamma da qualche mese e di recente si è dimessa dal consiglio comunale di Napoli. Adesso questo “incidente di percorso” da cui dovrebbe comunque venire fuori a breve.