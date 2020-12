È morta suor Saveria Pellegrini, consorella del convento dell’Addolorata in via Comizi dove un mese fa è entrato il Coronavirus ed aveva già ucciso suor Camilla di 80 anni. Suor Saveria avrebbe compiuto 97 anni il giorno di Natale ma il virus non le ha consentito di arrivarci. Fu proprio l’anziana sorella a mostrare per prima i sintomi del Covid nel convento dove alla fine si sono contati oltre 20 contagi.

Di origini siciliane, suor Saveria si trovava a Torre del Greco da decenni. Ed è morta nel convento dopo che le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Accanto ha avuto le altre suore che nel frattempo si erano negativizzate e che hanno potuto fornirle un minimo di assistenza.