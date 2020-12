All’interno c’è addirittura una fialetta medica di vetro, simile a quella del vaccino antiCovid. Nel Napoletano arriva l’ultima follia dei fuochi di Capodanno: la bomba “Vaccino Covid”. Si tratta di un autentico ordigno con chili di zolfo e che può costare fino addirittura a 500 euro. La scoperta in un blitz della Guardia di Finanza a Frattamaggiore, a Nord di Napoli.

La scoperta

Era un 23enne di Pomigliano d’Arco ad avere accesso a quel deposito dove si trovavano i “fuochi novità del 2020” ed altri noti esplosivi di fine anno. Un vero e proprio delirio, come racconta Il Mattino oggi in edicola, che per prima ha appreso della bomba “Vaccino Covid”.