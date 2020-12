Oggi in programma il vertice decisivo per il Natale ed il Capodanno: la libertà di movimento e le riunioni familiari nella stessa città o paese nei giorni prefestivi e festivi vanno verso lo stop dal 23 o dal 24 dicembre, al 6 gennaio. Si parla di Zona Rossa, ma restano le ipotesi lockdown totale e Zona Arancione.

Il premier Conte non andrebbe più in là della zona arancione su scala nazionale, con bar, ristoranti e confini comunali chiusi, ma con i negozi aperti (anche per non rovinare il lancio del piano cash-back) e soprattutto con la possibilità per i cittadini di uscire di casa. La prova: il premier ieri ha parlato solo di «qualche ritocchino» e di «qualche misura ulteriore», sostenendo che con «l’attuale sistema stiamo contenendo bene l’epidemia».