Durante la notte gli agenti della squadra volante di Cagliari impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio sono intervenuti all’interno di una struttura alberghiera perché un cliente risultava essere destinarlo di un provvedimento giudiziario urgente. Si trattava di Luigi Granata, 56enne originario della provincia di Napoli, che si era registrato nella struttura alberghiera poche ore prima. Granata è risultato essere destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal tribunale ordinario di Torino nel novembre 2016 e per quattro anni si era reso irreperibile in quanto emigrato in Spagna dove era riuscito a far perdere le sue tracce.

Accompagnato in questura, al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.