I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato per furto di autovettura un 46enne di Casalnuovo. E’ stato sorpreso in Via Primo Carnera, mentre smontava il cruscotto lato guida di un’utilitaria parcheggiata e poco prima rubata nei pressi del centro direzionale di Napoli. In manette, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Proprio ieri un’altra operazione contro i ladri d’auto ma stavolta tra Giugliano e Poggiomarino. Qui le Fiamme Gialle hanno rinvenuto tre veicoli rubati e pronti ad essere smontati per rivendere i pezzi di ricambio.