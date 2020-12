”La situazione degli ospedali e’ migliorata negli ultimi giorni perche’ c’e’ meno pressione anche in virtu’ della zona rossa che e’ stata nella gran parte rispettata ma mi preoccupa il numero dei morti che e’ altissimo nella nostra citta’ e molti stanno morendo in casa”. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito all’andamento dell’epidemia da covid-19 in citta’.

Rispetto alla situazione dei posti che secondo il bollettino emesso ieri dalla Regione Campania conta 656 posti di terapia intensiva disponibili, de Magistris ha detto: ”Il nostro e’ un sorriso amaro perche’ sono 656 posti letto attivabili che non vuol dire nulla o poco perche’ i posti letto sono li’ ma in alcun casi manca il personale o la strumentazione. Non mi fido piu’ di questi numeri che ci vengono dati ogni giorno”.