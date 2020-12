La dirigente dell’Istituto Superiore Morano di Caivano Eugenia Carfora si è battuta per contrastare la dispersione scolastica e ha risollevato le sorti della sua scuola e di un intero quartiere.La sua missione è quella di dare ai ragazzi provenienti da quartieri difficili la speranza di un futuro diverso.

Eugenia Carfora è da sempre impegnata nel volontariato e aiuto ai migranti, fino a quando nel 2007 sceglie di diventare dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Morano di Caivano, considerato per tanti anni il peggiore d’Italia.Questo perché situato nel famoso Parco Verde, tra le più note piazze di spaccio d’Europa.Nonostante le fatiche e qualche delusione, oggi Eugenia Carfora è riuscita a rendere l’Istituto Morano un modello da seguire, nonché simbolo di legalità. La preside continua a far conoscere il suo lavoro tramite i mass media con “speciali” e convegni dedicati alla cultura e alla legalità.

Per tutto questo, Eugenia Carfora è la miglior dirigente scolastica del 2020. In una definizione: “È riuscita a far vedere colori nuovi a degli studenti che ne vedevano solo uno: quello nero di un futuro criminale già segnato dall’età adulta“